البنتاجون : نراقب الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بقوة

أكد مسؤول أمريكي بوزارة الدفاع الامريكية البنتاجون أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار ضد إسرائيل، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي، وأن الوزارة الامريكية كانت على علم بالاطلاق، وتراقب الموقف عن كثب

واضاف المسئول الامريكي أن واشنطن على علم بالتقارير حول شن الهجوم الذي يستهدف إسرائيل باستخدام طائرات من دون طيار.

وقال المسؤول أيضًا أن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار.

ومساء اليوم، اعلن متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إنهم يتابعون التهديد في مجالهم الجوي، وأضاف أن التهديد سيستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل. وقال هاجاري إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لن يكون متاحًا في مناطق معينة كجزء من الاستعدادات.

وقال هاغاري: 'إذا اكتشفنا تهديدات محددة لها وقت وصول أقصر، فسنقوم بإعلامك على الفور'. 'نطلب منكم توخي اليقظة واتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. نحن نتفهم هذه التهديدات وقد تعاملنا معها في الماضي'.

وقال باراك رافيد، محلل الشؤون السياسية والعالمية في شبكة CNN، إن إيران شنت الهجوم باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.