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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسمياً.. الحرس الثوري الإيراني يعلن الهجوم بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

صدى البلد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، البدء في عملية بمسيّرات وصواريخ ردا على هجوم إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق. 


وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على أهداف إسرائيلية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بإنطلاق أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل.

وبدأت إيران ، اليوم السبت، في شن هجوم واسع على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وورد في نبأ عاجل منذ قليل ، بأن إيران تشن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وكان موقع واينت أفاد عن تقديرات إسرائيلية، بأن إيران تستهدف إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.
 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، بسبب تهديدات إيران الأخيرة.

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