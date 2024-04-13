اعتبارا من الساعة الواحدة .. إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا بسبب هجوم إيران

أعلنت وزارة الأشغال اللبنانية، اليوم السبت، إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم، تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيداً عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقاً لخط سيرها الجديد.

وقالت في بيان لها: "نظراً للحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة و حرصاً من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة مسافريها ، فقد تقرر تحويل مسار جميع الرحلات القادمة و المغادرة بعيداً عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقاً لخط سيرها الجديد".