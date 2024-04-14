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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن إعادة فتح مجالها الجوي

صدى البلد

أعلنت إسرائيل إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجوم الإيراني الموسع الذي استهدفها، أمس واستمر لأكثر من ساعات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مطار تل أبيب عاد للعمل بعد سبع ساعات من إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الجيش أسقط 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة نحو إسرائيل منها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأضاف أن "عددًا قليل من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية وفشلت إيران في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".

وتابع: "الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق واليمن لم تصل إلى أجوائنا، وحالة التأهب مستمرة والمواجهة لم تنته بعد".

وقال إنه "سوف يتم الرد بكل تأكيد على الهجوم الإيراني فإيران اتخذت إجراءات تدفع المنطقة إلى التصعيد".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن المواجهة مع إيران لم تنته بعد، مؤكدًا أن الاحتلال تصدى للموجة الكبيرة الأولى من الهجمات الجوية الإيرانية والمواجهة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جالانت قوله إن "العالم كله رأى من هي إيران ومستعدون لأي سيناريو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده لا تسعى لصراع مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن أوستن طلب من  جالانت، إبلاغ القيادة الأمريكية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.

 

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