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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن قومي يكشف أهداف الهجوم الإيراني على إسرائيل

اللواء محمد عبد
اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي

أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنبأت بأن الضربة الأيرانية على إسرائيل ستكون خلال الساعات القادمة، والعالم أصبح متأهبا بموعد الحرب.

 

وقال محمد عبد الواحد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، إن العملية الإيرانية هي عملية رمزية، وليست عملية عسكرية، لأن إيران ترغب في إٍيصال رسائل هامة وهي أنها قادرة على ردع التهديدات الإٍسرائيلية وأنها قادرة على الوصول للداخل الإسرائيلي.

 

وتابع خبير الأمن القومي، أن إيران أطلقت العديد من المسيرات التي استطاعت أن تصل لعدد من الأماكن الحيوية داخل إسرائيل.

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