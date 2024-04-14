مختصة شئون الطيران بصدى البلد: المجال الجوي المصري مفتوح ويعمل بكامل طاقته

أكدت نورهان خفاجي، المختصة بشئون الطيران بموقع صدى البلد، أنه حدث لغط على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعليق مصر للطيران رحلاتها للعراق والأردن، والدول التي أوقفت رحلاتها.

وقالت نورهان خفاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه حدث شائعات على السوشيال ميديا بأن مصر أغلقت المجال الجوي بالكامل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، ولكن حقيقة الأمر أن المجال الجوي المصري مفتوح ويعمل بكامل طاقته، وعليه كثافة في حركة التشغيل خلال الساعات الماضية.

وتابعت المختصة بشئون الطيران بموقع صدى البلد، أن الرحلات القادمة من أوروبا وآسيا غيرت مسارها عن طريق مصر بعد إغلاق عدد من الدول لحركة الطيران، مؤكدة أن وزير الطيران أعطى توجيهاته بتسهيل حركة الطيران والتجهيزات تحسبا لاستقبال أي رحلة من الرحلات العابرة لمجالنا.

وأشارت نورهان خفاجي إلى أن الرحلات كانت منتظمة، مؤكدة أنه شهدنا كثافة بحركة الطيران بالأمس، وتم تسجيل أعلى نسبة تشغيل.