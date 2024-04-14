مجموعة السبع تجتمع لإجراء مكالمة حول الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن إيطاليا دعت قادة دول مجموعة السبع الأخرى لإجراء مكالمة فيديو حول موضوع الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي أطلقته إيران باتجاه إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام ستجرى المكالمة بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأكد بايدن، في بيان، إدانته للهجوم الإيراني بـ"أشد العبارات الممكنة".

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن وزير الدفاع لويد أوستن طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إبلاغ القيادة الأميركية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.