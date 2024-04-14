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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

247647 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال اللجنة الفنية للانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم اللجان الفنية بمعاينة ملفات التصالح على الطبيعة داخل الحيز العمراني، وذلك بمشاركة مهندسين استشاريين أعضاء اللجنة الفنية والمكلفين بالمعاينات من نقابة المهندسين.


وأشار المحافظ الى أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح المقدمة على مستوى المحافظة 247647 طلب تصالح، مشيرا إلى أنه تم قبول 37695 طلب منها، ورفض 814 طلب، بإجمالي 38509 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما يجري العمل على قدم وساق من اللجان الفنية لفحص 209138 طلب متبقي.


وتابع المحافظ أنه بالنسبة لإصدار نموذج 10، فقد تم صدور 24201 نموذج 10 لها، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مرور اللجان الفنية بشكل دائم وذلك طبقا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقا لأحكام قانون التصالح.


وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها من زيادة عدد المهندسين وتوفير وسائل انتقال جيدة وذلك لإنهاء إجراءات المعاينات اللازمة للمباني المخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

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