التصريح بدفن جثة طفل سقط فى حوض رى

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا في حوض مياة مخصص لرى الأراضى الزراعية وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة وسؤال أهلية المتوفى.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد عمرو البشير مامور مركز شرطة طوخ يفيد يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في رى الأراضى الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.



إنتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل ويدعى " إبراهيم ا " 6 سنوات بالإستحمام في حوض خرسانى مخصص لرى الأراضى الزراعية غرق في مياة الحوض وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.