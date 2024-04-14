نائبة: دخول إيران حلبة الصراع مع إسرائيل يجر المنطقة إلى حرب إقليمية

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار على غزة، تجنبا لمزيد من الصراعات التى قد تندلع داخل المنطقة وتؤدي إلى ويلات من الحروب بين الدول.

وقالت عفيفى فى بيان صحفى لها إن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى من اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي داخل قطاع غزة وهى تحذر من امتداد نيران الحرب لأطراف أخري، لاسيما في ظل استمرارات الممارسات الصهوينية غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومحاولة تصفيته داخل أرضه أو تهجيره.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفيةإلى أن دخول إيران حلبة الصراع مع إسرائيل وذلك على خلفية استهداف قنصليتها في دمشق سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو الأمر الذى سيتتبعه سقوط مزيد من الأرواح وتزايد وتيرة الأزمة الإقتصادية العالمية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ،خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، لافتة إلى أن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء وحتى لا يتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخري.