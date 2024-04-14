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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تاريخ القاهرة.. الجامعة الأمريكية تنظم مهرجانها الثقافي

صدى البلد

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست AUC Tahrir2024 CultureFest، يوم الأربعاء 17 إبريل الساعة 6:00 مساء بحرمها في التحرير.

وتركز النسخة الأولى للمهرجان- والتي تستمر لمدة أسبوع من 17 إبريل إلى 22 إبريل -على مدينة القاهرة: تاريخها الغني وسكانها المتنوعون وثقافتها الديناميكية حيث تشمل الأنشطة مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج الجذابة منها بازار للكتب ومعارض فنية وثقافية وحلقات نقاش وورش عمل ومسرحيات وقراءة شعر ومحاضرات عامة وحفلات موسيقية وجولات تعريفية لمعالم منطقة وسط البلد بجانب فعاليات من تنظيم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يحضر افتتاح المهرجان لفيف من الشخصيات العامة والوزراء والكتاب والإعلاميين ورجال الأعمال والاستثمار والفنون وأعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 تتكون فعالية الافتتاح على حفل استقبال، يعقبه افتتاح معرض للفنون البصرية لطلاب السنة النهائية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم عرض موسيقي لكورال القاهرة.

 

Cairo Arab Choir Photo
Cairo Arab Choir Photo
IMG_6515
IMG_6515
IMG_5337
IMG_5337
IMG 6517
IMG 6517
IMG_5720
IMG_5720
الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة إيه يو سي تحرير Auc AUC Tahrir2024 CultureFest

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