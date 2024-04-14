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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضراً تموينياً لأصحاب المحال والمخابز المخالفة بقلين

صدى البلد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "3 محاضر نقص وزن ، و محضرين مواصفات،  3محاضر عدم نظافة"، ومحضر تصرف دقيق ، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، جميع الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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