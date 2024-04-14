برلماني يطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هجوم إيران على إسرائيل نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

وحذر النائب محمد سلطان، من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته الكاملة تجاه هذا التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأمن مصر القومي خط أحمر لا يسمح بالمساس به.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.