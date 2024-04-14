الأنبا توماس عدلي يستقبل وفد مجلس أساقفة فرنسا بمُطرانيّة الجيزة|صور

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الوفد، وذلك بمقر الدّار الأُسقفيّ، بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار زيارة وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

تضمن الاستقبال زيارة كنيسة الملاك ميخائيل، بمنطقة ابن بيتك، وكنيسة السّيدّة العذراء، بمنطقة- ٨٠٠ فدّان (تحت الإنشاء)، ثم تعرًفوا على أهم خدمات المُطرانيّة الرعويّة، والتّنمويّة، والخدميّة.

وفي نهايّة الزيارة، شارك الوفد بصّلاة مع رعيّة القديس أثناسيوس، بمدينة السادس من أكتوبر. وقام سيادة رئيس الآساقفة مع الآباء المطارنة، بإعطاء البركة الرّسوليّة.

الجدير بالذكر أن الزيارة شهدت حضور سيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.