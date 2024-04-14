الاحتلال يرتكب 4 مجازر في غزة و33729 شهيدا منذ أكتوبر الماضي

ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و62 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأردفت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 33729 والجرحى إلى 76371 منذ ٧ أكتوبر.