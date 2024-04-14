وكيل عربية الشيوخ: هجوم إيران على إسرائيل بداية وشيكة لتصعيد نطاق الحرب

أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ أن الهجوم الصاروخى من الجانب الإيراني على مناطق متفرقة داخل إسرائيل سواء بصواريخ أو طائرات مسيرة هو بداية وشيكة لتصعيد نطاق الحرب داخل منطقة الشرق الأوسط .

وقالت النائبة سماء سليمان فى بيان صحفى له "إن ضرب إسرائيل للسفارة إيرانية فى دمشق هو محاولة لجر الجانب الإيراني إلى حرب بعد أن فشل المخطط الصهوينى إلى جر مصر لهذة المعركة، لافتة إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يسعي إلى تحقيق أية مكاسب للبقاء فى مكانه بعد حالة الفشل التى تشهدها إسرائيل فى السنوات الأخيرة بسبب سياسته.

وأشارت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ إلى أنه حال استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني والإسرائيلى عواقبه وخيمة ،مما يجعل المنطقة فى عدم استقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.

وقالت :صحيح أن إيران وجهت 150 صاروخا تجاه مناطق متفرقة داخل إسرائيل وحسب ما ذكر من قبل المصادر الأمريكية الإسرائيلية تم صد أكثر من 90% من هذه الصواريخ، إلا أن ذلك يرجع إلى نشر مضادات صواريخ أمريكية داخل إسرائيل فى الأيام الماضية مما ساعد فى التصدي للهجمات الإيرانية.

وشددت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ أن مصر تسعى إلى تحقيق التهدئة خاصة وأن استمرار التصعيد الإيراني _الإسرائيلى سيكون له عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط وهو ما يجب الانتباه إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.