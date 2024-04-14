ضبط 9 مركبات توك توك مخالفة للتعريفة المقررة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة في تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" المقررة 5 جنيهات.

وشملت الحملة التأكد من إعلان التعريفة بشكل واضح للمواطنين، وترقيم المركبات، وضبط المخالفين. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 9 مركبات "توك توك" لمخالفة تطبيق التعريفة المقررة وخط السير.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب مركبات "التوكتوك" بالتعريفة الموحدة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ زائدة عن التعريفة المقررة على الخط الساخن 114 أو الخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.