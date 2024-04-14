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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الصواريخ والطائرات.. الحوثيون يتأهبون تحسبا لرد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الحوثيين وضعوا عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار في حالة تأهب في حال قررت إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يجتمع اليوم في الساعة 3:30 بعد الظهر، لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري إن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر باقري أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، مشيرًا إلى أن هجوم إيران أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وأكد باقري أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

و حذر باقري بقوله "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير حيث كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن  "عمليتنا كانت محدودة وناجحة وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".

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