محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد أمام كريستال بالاس

ينتظر النجم المصري محمد صلاح، تحقيق رقم قياسي جديد مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه الريدز، كريستال بالاس، في إطار الجولة 33 من "بريميرليج"، اليوم في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، على ملعب "أنفيلد".

محمد صلاح يحتاج فقط إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة أمام كريستال بالاس، ليكون أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف على الأقل، بالإضافة إلى تمرير 10 أو أكثر في 3 مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمتع قائد منتخب مصر بتاريخ مميز في مواجهات "الريدز" أمام كريستال بالاس، حيث لم يخسر مطلقًا خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول على مدار 7 مواسم، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 2 آخرين.