كولر يستقر على كريم نيدفيد في مباراة القمة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار كولر لضم اللاعب كريم نيدفيد لمباراة القمة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" كولر يستقر على ضم كريم نيدفيد لقائمة الأهلي في مباراة القمة".



موعد مباراة الأهلي والزمالك



ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل منالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.