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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد شوارع بنها والخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم بتفقد عدد من مدن المحافظة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل شملت المرور علي منطقة كفر الجزار وشارع فريد ندا وشارع المحطة وشارع سعد زغلول ومنطقة أتريب بمدينة بنها وتفقد مدينة الخصوص والمرور علي محور الخصوص الجديد وتفقد مدينة شبرا الخيمة والمرور علي منطقة مسطرد ومحور الفريق العصار وشارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة ومدخل شارع أحمد عرابي ومنطقة كليه الزراعه ومحيط مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة وذلك للتأكد من انتظام العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتواجد فرق النظام ة بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول.


ووجه المحافظ بالعمل علي مدار الساعة وانتظام النوبتجيات والتأكيد علي رفع تراكمات القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والاهتمام بتشجير الشوارع والمناطق العامة تفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات والتعاون مع المواطنين للحفاظ على نظافة المدن.


وأكد المحافظ أهمية النظافة العامة في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة التزام المحافظة بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية من خلال زيادة مربعات الجمع السكني وزيادة المعدات والعمالة وكنس الأتربه من علي جانبي الطرق واستغلال الجزر  الوسطي من خلال التشجير واقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة .


وأكد المحافظ علي حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين حيث تأتي هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة في جميع مدن المحافظة ، كما تعمل المحافظة على تطوير منظومة النظافة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وتسعى المحافظة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

القليوبية الحركة المرورية النظافة العامة تراكمات القمامة شبرا الخيمة

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