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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: إنتهاء الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح من المزارعين

محصول القمح
محصول القمح

عقد عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية اجتماعا موسعا اليوم الأحد مع مديري الإدارات الفرعية ورؤساء أقسام الرقابة التموينية لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال موسم توريد القمح لمراجعة الإجراءات النهائية لآلية عمل مراكز ونقاط الاستقبال والفرز والتجميع.

وأكد عبدالله على تنفيذ القرارات الوزارية بشأن محصول الاقماح المحلية والتنسيق بين لجنة المديرية مع مسئولي مديرية الزراعة بحصر الحيازات الزراعية المخصصة لزراعة الاقماح المحلية بدائرة المحافظة للوقوف على الكميات المنتجة لتشجيع المزارع لتوريد الأقماح وفق السعر المحدد من الوزارة .

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات الخاصة بتوريد القمح واقتراح حلول للمشاكل والعقبات التي تم التعرض لها العام الماضي وانتهى الاجتماع على الاتفاق بالتعاون مع الجميع لتيسير خطة العمل بين الموردين واللجان بموسم " بشائر الخير".

القليوبية الرقابة التموينية توريد الأقماح موسم القمح موسم توريد القمح

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