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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أجندة قصور الثقافة الأسبوعية.. احتفالات متنوعة وعروض فنية ومسرحية تجوب المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 18 أبريل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتواصل الهيئة احتفالاتها بعيد الفطر وتقدم ضمن برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة ورشا فنية، وورش حكي، وعروضا وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الحفلات بالمحافظات.

وفي مجال المسرح والسينما تواصل قصور الثقافة تقديم مجموعة من المسرحيات مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، وذلك بمحافظات الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، والإسكندرية. كما يستمر عرض أفلام سينما الشعب في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في حفلات تبدأ من 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

وتنظم الهيئة عدة لقاءات وعروض فنية خلال الأسبوع بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم اليتيم، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وعيد الربيع، بجانب الأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، والورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقاف عمرو البسيوني الثقافية والفنية وزارة الثقافة

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