إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة الأهلي والزمالك

طرح الاعلامي إسلام صادق سؤالًا للجمهور بشأن مباراة الأهلي والزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب إسلام صادق:"برأيك لماذا ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى في الشرق الأوسط وتتهافت عليه الدول العربية لإستضافته ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.