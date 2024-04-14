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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: الرد الإيراني على إسرائيل حق مشروع للدفاع عن النفس

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

أكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم الأحد، أن الرد الإيراني على الكيان الصهيوني هو حق مشروع في الدفاع عن النفس، مستنكراً المواقف الغربية المتخاذلة عما يقوم به الكيان الغاصب من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن ما قامت به إيران هو الرد المناسب على الكيان الصهيوني، وحق مشروع لها في الدفاع عن النفس ضد هذا الكيان العنصري الصهيوني الذي لم يحترم القانون الدولي ولا الإرادة الدولية ولا ميثاق الأمم المتحدة، ورد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كما استنكر الوزير المقداد المواقف الغربية المتخاذلة وسكوتها عما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

بدوره، أكد الوزير عبد اللهيان أن سوريا وإيران تقفان في خندق واحد مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني المقاوم في وجه الكيان الصهيوني ومن يدعمه، وأن رد الجمهورية الإسلامية كان مدروساً ودقيقاً، مشدداً على أنها لن تتردد في ممارسة حقها مجدداً في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء إسرائيلي جديد.

وزير الخارجية السوري ايران الرد الإيراني الكيان الصهيونى

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