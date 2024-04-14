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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: تلقينا إنذارا من محامي فيتوريا بشأن باقي مستحقاته

صدى البلد

 قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد تلقى بالفعل انذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، :" الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف مع القضية.

واضاف،:" الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه.


وأكمل،:"لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد.. من حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين.

الاتحاد المصري لكرة القدم الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة جمال علام

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