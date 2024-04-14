بعد مرور 60 دقيقة.. ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس

بعد مرور 60 دقيقة، ما زال فريق ليفربول يتأخر في النتيجة أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 - 0، في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وعلى الرغم من محاولات ليفربول المستمرة لتعديل النتيجة، إلا أن دفاع كريستال بالاس ظل صلبًا ويصدها بنجاح. ويتحسن أداء الفريق الأحمر تدريجياً ويبدو أنه يسعى جاهدًا لتحقيق التعادل، لكن الوقت ينفد والضغط يزداد عليهم مع اقتراب نهاية اللقاء.

ويأتي تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: اليسون. خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي. خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز