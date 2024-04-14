سيناتور أمريكي: عدم وقوف واشنطن بقوة مع إسرائيل في الهجوم الإيراني أمر مدهش

قال السيناتور الأمريكي جون فيترمان إن الهجوم الإيراني على إسرائيل “يظهر مدى دهشة” عدم وقوف الولايات المتحدة بحزم ودون قيد أو شرط مع إسرائيل.

وأضاف “أعتقد أن هذا يظهر حقًا كم هو مدهش أننا لا نقف بحزم مع إسرائيل ولا ينبغي أن يكون هناك أي نوع من الشروط وكل ذلك. عندما تستطيع دولة إطلاق مئات الطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، لن أتحدث عن الظروف على الإطلاق”.

وتابع السيناتور الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا أيضًا إنه “لن يفهم أبدًا” زملاءه الذين يحاولون تمرير المساعدات لإسرائيل دون إرسال المساعدات أيضًا إلى أوكرانيا.

وأضاف: 'كل ما يمكنني استنتاجه هو أن هذا يتوافق مع ما يقوله دونالد ترامب... لا أفهم لماذا يبدو أن دونالد ترامب يحب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا، لكن من العار ألا نقدم هذه المساعدات'. لقد صوتت لصالحه ونحن بحاجة إلى تحقيق ذلك والوقوف مع حلفائنا والوقوف مع الديمقراطية”.