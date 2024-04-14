عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: عدم وقوف واشنطن بقوة مع إسرائيل في الهجوم الإيراني أمر مدهش

الهجوم الايراني
الهجوم الايراني

قال السيناتور الأمريكي جون فيترمان إن الهجوم الإيراني على إسرائيل “يظهر مدى دهشة” عدم وقوف الولايات المتحدة بحزم ودون قيد أو شرط مع إسرائيل.

وأضاف “أعتقد أن هذا يظهر حقًا كم هو مدهش أننا لا نقف بحزم مع إسرائيل ولا ينبغي أن يكون هناك أي نوع من الشروط وكل ذلك. عندما تستطيع دولة إطلاق مئات الطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، لن أتحدث عن الظروف على الإطلاق”.

وتابع السيناتور الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا أيضًا إنه “لن يفهم أبدًا” زملاءه الذين يحاولون تمرير المساعدات لإسرائيل دون إرسال المساعدات أيضًا إلى أوكرانيا.

وأضاف: 'كل ما يمكنني استنتاجه هو أن هذا يتوافق مع ما يقوله دونالد ترامب... لا أفهم لماذا يبدو أن دونالد ترامب يحب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا، لكن من العار ألا نقدم هذه المساعدات'. لقد صوتت لصالحه ونحن بحاجة إلى تحقيق ذلك والوقوف مع حلفائنا والوقوف مع الديمقراطية”.

الهجوم الإيراني إسرائيل جون فيترمان السيناتور الأمريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

لنا حق الدفاع عن النفس.. بيان هام للخارجية الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

الناتو: من المهم ألا يخرج الصراع في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة

هجوم ايران ضد اسرائيل.. CNN: الجمهورية الإسلامية تنبح ولا تعض

بابا الفاتيكان: أوقفوا أي عمل يغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

جانتس: إيران ستدفع الثمن بالطريقة والوقت الذي يناسبنا

وزيرة الخارجية الألماني: الهجوم الإيراني أوصل الشرق الأوسط إلى 'حافة الهاوية'

بوريل يدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الهجمات الإيرانية

وزارة النقل الإسرائيلية تعلن إغلاق المجال الجوي

أول تعليق لوزير الخارجية الإسرائيلي بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 14-4-2024

داعيا لإقامة تحالف ضد إيران.. جالانت: إسرائيل عاشت أمس أكثر الأيام مأساوية

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لدعم غزة

القمة 127.. كولر يفاجئ الزمالك غدا بهذا الثنائي في تشكيل الأهلي

عبر تركيا| إيران أبلغت أمريكا مسبقا بعمليتها ضد إسرائيل.. وهذا رد واشنطن

بعد مرور 60 دقيقة.. ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

فيديو

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ