ضربة موجعة لمازيمبي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الكونغولي في بيان رسمي عن غياب لاعبه إبراهيم كيتا بسبب الإصابة، فيما سيغيب لاعبه بيتنت موامبا بسبب الإيقاف في مباراة اليوم ضد فيتا كلوب.

مازيمبي يعلن اصابة نجم الفريق

وبالرغم من أن الكشف الرسمي لم يحدد مدى جاهزية إبراهيم كيتا لمواجهة الأهلي، إلا أن هذا الغياب يثير القلق بشكل كبير لفريق مازيمبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي المقبلة

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم 20 من الشهر الحالي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.