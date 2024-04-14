ميلان يتعادل مع ساسولو في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

انتهت مواجهة فريق ميلان ومضيفه ساسولو على ملعب "مابي"، بتعادل مثير بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

بدأت المفاجأة منذ الدقيقة الأولى حينما نجح فريق ساسولو في تسجيل هدف سريع عن طريق أندريا بينامونتي.

وفي الدقيقة العاشرة، أضاف أرماند لوريونت هدفًا ثانيًا لفريق ساسولو، قبل أن يُلغى هدف لميلان في الدقيقة 19 بسبب التسلل.

لكن ميلان لم يستسلم، وفي الدقيقة 20، تمكن رفائيل لياو من تقليص الفارق للروسونيري.

وفي الشوط الثاني، أضاف أرماند لوريونت هدفًا ثالثًا لساسولو في الدقيقة 53، قبل أن يسجل لوكا يوفيتش هدفًا ثانيًا لميلان في الدقيقة 59.

وفي النهاية، نجح نوا أوكافور في تسجيل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.

بهذه النتيجة، يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد ساسولو في المركز الـ 19 برصيد 26 نقطة.