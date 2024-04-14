الرقابة المالية: 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري خلال الربع الرابع من 2023

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول نشاط التمويل العقاري خلال الربع الرابع من 2023 الفترة ( أكتوبر - ديسمبر) عن زيادة عدد العملاء إلى 1430 من 1111 عميل في الربع الرابع من 2022 بزيادة تقدر 28.7%.

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري بنحو 88.7 % خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023 لتسجل 3.693 مليار جنيه مقابل 1.957 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022.

أرجع تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التمويلات خلال الربع الرابع من 2023 و زيادة عدد المستثمرين إلى قرار الهيئة بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا من 35 و 40 % للفئات ذات الدخول المختلفة ليخفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة.

تطور النشاط فيما يخص مساحة الوحدات:

استحواذ العملاء الحاصلين على مساحة أكبر من 86 متر على نحو 69.58 % من المستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال الربع الرابع من عام 2023 بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لكل من وزارة االسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مقارنة بنحو 68.86 % خلال نفس الفترة في عام 2022 بنمو 30%.

وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بنهاية الربع الرابع لعام 2023 20 شركة مقابل 17 شركة في نهاية الربع الرابع عام 2022 (مع عدم الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي-هيئة عامة)

خبراء التقييم العقاري

بلغ عدد خبراء التقييم العقاري في نهاية الربع الرابع من 2023 نحو 176 خبير مقابل 190 خبير تقييم عقاري بنهاية الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2022 بتراجع 7 %.