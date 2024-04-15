عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الإمارات .. اعرف التفاصيل

تراجع سعر الذهب في
تراجع سعر الذهب في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال مستهل تعاملات الأسبوع  بمتوسط 6 دراهم في الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 254.5 درهم منخفضا من 260 درهم سعر السبت متأثر بتراجع سعر المعدن الأصفر عالميا.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين15 أبريل 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الاثنين 

نستعرض أسعار الذهب دون مصنعية في الإمارات اليوم  ، مقابل الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 24 بلغت نحو 290 درهم إماراتي. 

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 22 نحو 266.25 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 نحو 254.50 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 18 نحو  217.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم   للجرام عيار 14 نحو  169.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم   للجرام عيار 12 وصلت نحو 145.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 9037 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2034 درهما إماراتي.

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

 

الذهب سوق الذهب دبي الامارات أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

الحرارة هتوصل 38.. تحذير رسمى من مركز المناخ حول طقس الأسبوع

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلات هامة قبل لقاء القمة| تفاصيل

واشنطن لا تسعى للتصعيد..وزير الدفاع الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني

روسيا تهاجم مجلس الأمن: صمت عن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بسوريا

بـ 13 دعاء قبل النوم في شهر شوال.. تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات والبركات

5 جرائم قـ.ـتل في أجازة العيد| سائق ينهي حياة مدرس .. ومعركة طاحنة في كرداسة

بعد هجوم طهران على إسرائيل.. وزير الخارجية الإيراني يهاتف نظيره السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم .. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

إصابة بيده .. محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ