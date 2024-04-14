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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بزيادة 15 ألف فدان عن الموسم الماضي.. الوادي الجديد تستعد لتوريد القمح

صدى البلد

قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي وذلك على مستوى المزارع بمراكز المحافظة الإدارية الخمس ومنطقة شرق العوينات والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية والتي نجحت في زراعة مساحات كبيرة من القمح.

وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم الأحد- أن المحافظة تضم هذا الموسم نحو 450 ألف فدان منزرعة بالقمح بزيادة حوالي 15 ألف فدان عن العام الماضي، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.

وأضاف أن سبب زيادة المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم يرجع إلى التوسعات السنوية في زراعة محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجيات عالية للفدان نتيجة المتابعة المستمرة من القطاع الزراعي بجميع الإدارات الزراعية بالمدن والوحدات الزراعية بالقرى والتوسع هذا الموسم في الحقول الإرشادية وتوفير أجود أنواع التقاوي التي تحقق إنتاجية مرتفعة بجانب دعم المزارعين في أسعار التقاوي.

وأكد المرسي أنه تم التنسيق مع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وكذلك مساهمة الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة والبنك الزراعي بتسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى وتسليم المحصول للصوامع وشركات المطاحن لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين وتوفير المبالغ المالية لصرف المستحقات، حيث تضم المحافظة صوامع لحفظ محصول القمح بمنطقتي الخارجة وشرق العوينات التي تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف طن.

وتسعى محافظة الوادي الجديد للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية هذا العام في عملية توريد القمح. 

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