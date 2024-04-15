موجة كاسحة.. أمطار وفيضانات عُمان توقف التعليم وتشل الحركة بالكامل

تسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، إلى شلل تام في السلطنة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول الأمر الذي دفع قوات الشرطة إلى التدخل.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل مع حدث في سلطنة عمان وعن دور الشرطة في الحفاظ على أن الأمن والمواطنين، وكيف أدت الأمطار إلى احتجاز وقتل المواطنين.

وقال الدفاع المدني العماني، إنه تلقى العديد من البلاغات عن احتجاز أشخاص وطلاب مدارس بسبب الأمطار، وتعمل فرقة على إنقاذ المحاصرين.

وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.