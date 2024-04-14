مسئول أمريكي: لحظات متوترة في غرفة عمليات البيت الأبيض بسبب هجوم إيران

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، الأحد، مع فريق الأمن القومي التابع له للحصول على “تحديثات فورية” بشأن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل وسط ما وصفه أحد كبار المسؤولين في الإدارة بـ “لحظات متوترة” في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن أحد التحديثات التي تلقاها الرئيس كان توقيت إطلاق الصواريخ، بما في ذلك عندما تم إطلاق “أكثر من 100 صاروخ باليستي” في غضون دقائق وعندما كانت النتائج غير واضحة.

وبشكل عام، أطلقت إيران أكثر من 300 “تهديد جوي”، حسبما صرح مسؤول عسكري كبير للصحفيين يوم الأحد.

وقال المسؤول إنه عندما أصبح واضحا أن الدفاعات الإسرائيلية نجحت في إحباط الهجوم، “كان هناك القليل من الارتياح”.

وأضاف “لقد حدث ذلك بعد وقت قصير من اعتقادنا أن الهجوم قد تم هزيمته إلى حد كبير. وقال المسؤول العسكري الكبير عن المكالمة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أكد الرئيس مجددًا دعمنا الثابت للدفاع عن إسرائيل”.

وفي يوم الأحد، جمع الرئيس مستشاريه في وقت مبكر من غرفة العمليات، وفقًا لنفس المسؤول العسكري الكبير.

وقال المسؤول إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومنسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كانوا جميعهم حاضرين.

وقال نفس المسؤول الكبير في الإدارة إن الاستعدادات قبل هجوم السبت بدأت قبل أسبوعين تقريبًا، بما في ذلك عندما أطلع وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان الرئيس على 'إمكانية نشر قوات عسكرية إضافية' خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى واشنطن. الأسبوع الماضي.