يرتدي أسورة عليها اسم الأم.. طبيب يعثر على رضيع ملقى أمام منزله بالدقهلية

عثر طبيب أسنان على رضيع لقيط حديث الولادة ملفوف بعباءة وملقي أمام سلم منزله بمدينة نبروه بالدقهلية، ويرتدى أسورة عليها اسم والدته.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة نبروه، من طبيب أسنان مقيم نبروه بعثوره على رضيع لقيط أمام منزله.

انتقل ضباط مباحث مركز الشرطة لمكان العثور بالفحص تبين أن الطفل "ذكر"، مربوط بالحبل السرى ويرتدى ملابس اطفال وملفوف بعباءة حريمى عمره يوم واحد وحالته الصحية جيدة يرتدي أسورة مدون عليها اسم الام .

جرى إيداع الرضيع بقسم الحضانات بمستشفى نبروه .

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه للتوصل الى هوية الأم والوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة .