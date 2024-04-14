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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندس ديكور "الحشاشين" يكشف سر اللون الوردي والأحمر في طلاء مدينة أصفهان

قال المهندس أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، أن أهم ما يميز تصميم لوكيشن مدينة أصفهان هو اللون الوردي الذي يبرز مناطق الصراع  ولذلك هو لون موجود طول الوقت.

وأضاف خلال  لقاء عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة ON "فيه مباني كثيرة بعضها له طابع عباسي والآخر  فارسي وفي أحيان أخرى هندي بالاضافة لطراز  بداية عصر السلاجقة والاتراك ".


واصطحب المهندس فايز الاعلامية لميس الحديدي  في جولة داخل  " لوكيشن "   مدينة أصفهان التي أشرف  على بنائها شارحاً الأسس التي ارتكز عليها في بناء المدينة  قائلاً : “ بنينا أصفهان وموقع تصوير القدس الذي شهد الإمام  الغزالي وكذلك الشق الخاص  بمصر في العصر الفاطمي والشدة المستنصرية وكذا العهد العباسي  وهي منطقة دخول بغداد  ” . 


أكمل : " "تم بناء مدينة أصفهان على مساحة 12 ألف متر مربع، وكل ستة اشهر كنا ننفذ مدينة  "
وبين أن الصعوبات التي واجهته في تصميم ديكورات الموقع هو إختلاف الطرز المعمارية نظراً لوجود عدد من الحضارات، قائلاً "الطرز المعمارية المختلفة كان من أكثر الصعوبات  مثل بناء المباني وشكل الشواراع وسلالم  المباني وماكان يوضع أمامها في تلك العصور والحضارات   المختلفة ". 


تابع : " كل جزئية  بها كثير من التفاصيل  لان اي مدينة  عريقة   لازم يبقى فيها الكثير من التاريخ والعصور  تماماً كما هو الحال في مصر مثلاً نجد الحضارة الفرعونية  ثم العصر الفاطمي والمملوكي والعثماني واسرة محمد علي كان لها   تصميم وطرازات خاص  بها  حيث تتوالى  العصور والحضارات على المدن العريقة   في العادة ". 


واصل : " في مدينة اصفهان  ايضاً يوجد  عديد من الحضارات  الطراز الرئيسي الفارسي  ونظراً لقربها من الهند    فحملت المباني خليط  بين الحضارتين  ثم  الطراز العباسي  ثم العثمانين  "
وعلق  فايز على  نظم تصميم الشوارع   قائلاً : الحارات تم تصميمها  بعناية وفقاً لنظم المعيشة الكاملة السائدة في تلك العصور ". 

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/e7TfZhS47N7RZZex/?mibextid=ox5AEW

الإمام الغزالي الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة ديكور مسلسل الحشاشين

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