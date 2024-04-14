مهندس الجرافيكس في "الحشاشين": نفذنا 3 آلاف خدعة بصرية بالمسلسل|فيديو

اصطحبت الإعلامية لميس الحديدي، المهندس محمد طنطاوي Ceo&vfx supervisor، والمهندس محمد عطوة VFX production director، في جولة أمام قلعة "الموت" للحديث عن دور الجرافيكس والخدع البصرية في مسلسل الحشاشين و كيفية إخراج وتصميم أهم مشاهد الخدع البصرية في المسلسل .

وقال المهندس محمد طنطاوي، إن استخدام تقنيات "الجرافيكس" يكون بالاساس معتمد على الديكورات المبنية وهي ديكورات شديدة التميز قام بها المهندس أحمد فايز ، ويبدأ عمل منظومة الجرافكيس والخدع البصرية بعمل " سكان " لتلك الديكورات وعمل نسخة ديجتال من القصر وما حوله.

وكشف أن حجم استخدام الجرافكس بلغ 3 آلاف "شوت" في مسلسل الحشاشين وأن التحدي لم يكن فقط في الكم لكن في الكيف ايضاً حيث ان المشهد الواحد قد يستغرق شهوراً في عملية التنفيذ، لافتاً إلى أن مشهد البحر كان من أكثر المشاهد التي شهدت مجهوداً كبيرا خاصة فكرة "عاصفة البحر" تعد من أكثر المشاهد في شغل "الجرافيك" أو الخدع البصرية.

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