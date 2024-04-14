هل شخصيات يحي ونورهان موجوده تايخياً ؟ الكاتب عبد الرحيم كمال يفجر مفاجأة

كشف الكاتب الكبير واليسناريست عبد الرحيم كمال أن شخصيتي يحيى ونورهان في مسلسل الحشاشين ليست موجودة في التاريخ وإنما ولدت في السياق الدرامي مع الأحداث .

تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" الدراما جائت من قتل المؤذن ففكرة وجود نجل المؤذن كفارس يحمل تار شخصي وهو رومانسي ايضاً ويقوم برحلته من أجل الحق في مفاومة الفرق الباطنية وحقه الشخصي أيضاً من أجل والده ".



واصل : " خط شبابي جداً وحي والجمهور هيحبه لانه الوحيد الفارس الشاب الذي يقف أمام من يملك كل شيء .



وعن سبب قتله في المسلسل طالما أنه ليس من الشخصيات الحقيقية قال : " وجود الامل مجود في إبنه سعيد "

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