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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل شخصيات يحي ونورهان موجوده تايخياً ؟ الكاتب عبد الرحيم كمال يفجر مفاجأة

الكاتب الكبير واليسناريست
الكاتب الكبير واليسناريست عبد الرحيم كمال

كشف الكاتب الكبير واليسناريست عبد الرحيم كمال  أن شخصيتي يحيى ونورهان في مسلسل الحشاشين ليست موجودة في التاريخ وإنما ولدت في السياق الدرامي مع الأحداث . 

تابع خلال   لقاء عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:" الدراما جائت من قتل المؤذن ففكرة  وجود نجل المؤذن كفارس يحمل تار شخصي وهو رومانسي ايضاً ويقوم برحلته من أجل الحق  في مفاومة الفرق الباطنية  وحقه الشخصي أيضاً من أجل والده ". 


واصل : " خط شبابي جداً وحي والجمهور هيحبه لانه الوحيد الفارس الشاب الذي  يقف أمام من يملك  كل شيء . 


  وعن سبب قتله  في المسلسل طالما أنه ليس من الشخصيات الحقيقية قال : " وجود الامل مجود في   إبنه سعيد "

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/x8oSyMhx9AfHGfwV/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة عبد الرحيم كمال الكاتب عبد الرحيم كمال

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