أبرزها الشماريخ وأدوات التجميل.. مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يكشف الممنوعات بالمدرجات

قال العميد محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة الأهلي والزمالك بالمجموعة الإفريقية، إن بداية فتح أبواب مدرجات استاد القاهرة، ستكون من الساعة الثالثة عصرًا، وسط جاهزية تامة من أطقم التأمين.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة مخصص لها 20 ألف مشجع، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق، بينما باب النصر مخصص لدخول حاملي تذاكر الثالثة يمين والمقصورة والأولى يمين من باب آل رشدان.

وأوضح أن دخول جماهير الأهلي من الثالثة شمال سيكون عبر صلاح سالم لكن بالنسبة لحاملي تذاكر المقصورة والدرجة الأولى دخولهم من باب آل رشدان، مشيرًا إلى أن الشماريخ أو المواد المشتعلة من الممنوعات لدى الجماهير، بالإضافة إلى الصفارات وأقلام الليزر، وكذلك المعلبات الزجاجية، بينما الزجاجات البلاستيكية مسموح بدخولها.

وأشار إلى أن العطور أو أدوات التجميل غير مسموح دخولها أيضًا مع السيدات، لذلك من الضروري عدم اصطحابها من الأساس، خاصة وأن بوابات الاستاد لا يتواجد بها خزينة أمانات، موضحًا أن الباور بانك وأسلاك سماعات الأذن والشحن، من الممنوعات أيضًا، بالإضافة إلى عدم اصطحاب أي لافتات مسيئة.

واختتم تصريحاته، بأن بوابات استاد القاهرة، سيتم غلقها عند الساعة السابعة مساءً، مطالبًا الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والتخلي عن التعصب، خاصة وأنها مباراة أكثر من ذلك.