عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الشماريخ وأدوات التجميل.. مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يكشف الممنوعات بالمدرجات

الشماريخ
الشماريخ

قال العميد محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة الأهلي والزمالك بالمجموعة الإفريقية، إن بداية فتح أبواب مدرجات استاد القاهرة، ستكون من الساعة الثالثة عصرًا، وسط جاهزية تامة من أطقم التأمين.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة مخصص لها 20 ألف مشجع، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق، بينما باب النصر مخصص لدخول حاملي تذاكر الثالثة يمين والمقصورة والأولى يمين من باب آل رشدان.

وأوضح أن دخول جماهير الأهلي من الثالثة شمال سيكون عبر صلاح سالم لكن بالنسبة لحاملي تذاكر المقصورة والدرجة الأولى دخولهم من باب آل رشدان، مشيرًا إلى أن الشماريخ أو المواد المشتعلة من الممنوعات لدى الجماهير، بالإضافة إلى الصفارات وأقلام الليزر، وكذلك المعلبات الزجاجية، بينما الزجاجات البلاستيكية مسموح بدخولها.

وأشار إلى أن العطور أو أدوات التجميل غير مسموح دخولها أيضًا مع السيدات، لذلك من الضروري عدم اصطحابها من الأساس، خاصة وأن بوابات الاستاد لا يتواجد بها خزينة أمانات، موضحًا أن الباور بانك وأسلاك سماعات الأذن والشحن، من الممنوعات أيضًا، بالإضافة إلى عدم اصطحاب أي لافتات مسيئة.

واختتم تصريحاته، بأن بوابات استاد القاهرة، سيتم غلقها عند الساعة السابعة مساءً، مطالبًا الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والتخلي عن التعصب، خاصة وأنها مباراة أكثر من ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك السابق: الأبيض أفضل فنيًا من الأهلي.. وسامسون مفاجأة جوميز في القمة

بعد مباراة الأهلي والزمالك.. إبراهيم نور الدين يفجر مفاجأة قبل القمة

ناقد رياضي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين قبل مباراة القمة

بايدن يعلن إجراء محادثات مهمة مع دول مجموعة السبع بشأن الهجوم الإيراني

اتحاد اليد: قرعة متوازنة للشابات في بطولة العالم بمقدونيا.. وصعبة على الناشئات بالصين

عبد المنعم السيد: زيادة إنتاج الهيدروجين سيؤدي بتعزيز أمن الطاقة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. مريم الخشت تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم .. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

إصابة بيده .. محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ