السودان يكشف حقيقة التعاون العسكري بين الجيش وإيران

كشف وزير الخارجية السوداني على الصادق، أنه لا يوجد تعاون عسكري بين الجيش وإيران حاليًا.

يأتي هذا التصريح بعد أن أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل ليلة السبت ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل.

وحسب قناة "العربية"، قال الصادق إن الالتزام بمخرجات منبر جدة هو السبيل للسلام وإنهاء الأزمة الإنسانية، مضيفًا أن إصرار أطراف داخلية وخارجية على تقوية الدعم السريع سبب اندلاع الحرب.

ولفت إلى أن قوات الدعم السريع تنصلت عن الاتفاق الإطاري لدمجها بالجيش.