خالد الغندور: لاعبو الزمالك عندهم عقدة من الأهلي مهما تفوقوا

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق علي مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.



وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي متفوق نفسيًا على الزمالك، في آخر 4 مباريات حقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتائج كبيرة، حتى في مباراة نهائي الكأس، الأهلي كان مستواه سيئا ولكنه نجح في الفوز 2 -0 وقبلها كسب 3-0 و4-1 و5-3".





وأضاف: "هذه النتائج تدل على أن المدربين الذين كانوا يتولون تدريب الزمالك يلعبون بطريقة خاطئة ويفتحون الملعب"، مشيرًا: "على مدار الثلاث سنوات الماضية الأهلي لعب أمام الزمالك وهو يغيب عن صفوفه 3 لاعبين أساسيين وعلى الرغم من ذلك يفوز".



وواصل: "الأهلي لديه لاعبون مميزون ولديهم دوافع، في كرة القدم لا توجد فوارق كبيرة بين اللاعبين ولكن الأهم الروح والدوافع، وهذا ما يميز لاعبو الأهلي".



وتابع: "لعيبة الزمالك عندها مشكلة نفسية مع الأهلي، مثال على كدة عندما يواجه الأهلي فريق صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تشعر أن اللاعبين عندهم حاجز نفسي في مباراة صن داونز، خاصة المباريات التي تلعب في جنوب أفريقيا، نفس الحاجز النفسي موجود عند لاعبي الزمالك معندهمش ثقة الفوز، لدرجة جعلت بعض من جمهور الزمالك يرتضي بالتعادل".