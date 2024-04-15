انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك لمدة 7 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 15 / 4 / 2024، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الغسيل والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.