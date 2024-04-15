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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 15 محافظة

صدى البلد


أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم في  مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للمتقدمين من ١٥ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .


وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية).


وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”. والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.
 

الاستعلام عن نتيجة التظلم التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التواصل الاجتماعي الدكتور صالح الشيخ الوظائف الحكومية

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