خالص التعازي.. أحمد حسن ينعى والد وليد سليمان

نعي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والد اللاعب وليد سليمان نجم النادي الاهلي السابق رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء الذي وافته المنية صباح اليوم





وكتب أحمد حسن:"خالص التعازي القلبية في وفاة والد الأخ والصديق العزيز وليد سليمان تغمده الله بواسع مغفرته وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".





قبل مواجهة "القمة 127" بين الأهلي والزمالك، تلقى اللاعب السابق للأهلي ورئيس قطاع الناشئين وليد سليمان صدمةبوفاة والده بعد صراع مع المرض.

وتوفي والد وليد سليمان صباح اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل الجاري، بعد فترة من المعاناة مع المرض.

كان وليد قد بعث برسالة دعم لوالده أثناء إصابته ودخوله المستشفى، معبّرًا عن محبته وتمنياته بشفائه



تقدم النادي الأهلي بالتعازي لوليد سليمان وعائلته في هذا الوقت العصيب، ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولةالعاشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة مرتقبة بين الفريقين الغريمين.