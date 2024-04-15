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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور مطران كاتدرائية جامبلا الأسقفية.. عقد مؤتمر السلام بمدينة جامبيلا

مؤتمر السلام
مؤتمر السلام

عقد مؤتمر السلام في مدينة جامبيلا، لنشر السلام بين منطقتي النزاع جامبيلا وأوروميا المجاورة لها، بحضور المطران جيرمايا أسقف الكاتدرائية الأسقفية الأنجليكانية بجامبيلا، وذلك داخل مكتب السلام المشترك والتنمية لمنطقة جامبيلا وأوروميا.

يهدف مؤتمر السلام إلى مكافحة مشاكل انعدام الأمن في المنطقة بين جامبيلا وأوروميا المجاورة لها، حيث يتم تسهيل مبادرة السلام من قبّل ممثلين عن منطقة جامبيلا أوروميا، وذلك من خلال مكتب السلام والتنمية، الذي ينسق بين المناطق الثلاث المجاورة ، جامبيلا وأوروميا وبنشنقول جمز.

وقال أكواي أوجولو نائب عمدة مدينة جامبيلا: إن شعب جامبيلا وأوروميا تربطهما صداقة لسنوات، لذلك من الضروري التصدي معًا للمشاكل الأمنية التي تنشأ في المناطق المجاورة وتعزيز وحدتهم.

وشارك فرمسا سليمان رئيس مكتب تنسيق السلام والتنمية بين منطقتي جامبيلا وأوروميا وبنشنقوجمز قائلاً: إن شعبي جامبيلا وأوروميا هما شعبان عاشا معًا ولهما تاريخ طويل مع بعضهم البعض، لذا يتعين علينا العمل معًا لضمان السلام والتنمية للطرفين.

حضر المؤتمر مسؤولون حكوميون والقوات الأمنية والقادة الدينيون والشيوخ من البلاد ورابطة المرأة وممثلين عن سكان منطقتي جامبيلا وأوروميا.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

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