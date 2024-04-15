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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرف المتحد يطلق 20 خدمة جديدة لعملاء الموبايل البنكي والإنترنت

صدى البلد

أعلن المصرف المتحد عن اطلاق خدمات جديدة ضمن حزمة خدمات الموبيل البنكي والانترنت البنكي لتصبح اجمالي عدد الخدمات المقدمة لعملاء المصرف المتحد 20 خدمة.  وذلك تحت شعار #بنكك_علي_الخط.

تتيح الخدمات الجديدة لعملاء خدمة الموبيل البنكي والانترنت البنكي للمصرف المتحد انجاز 20 معاملة بنكية في دقائق معدودة وبمنتهي سهولة وعلي مدار الساعة دون الحاجه للذهاب لأي من فروع المصرف المتحد ٦٨ المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية وهم :

1- امكانية الاستعلام عن رصيد اذون الخزانة والسندات الحكومية الخاصة بهم.  
2- كذلك امكانية معرفة رصيد وثائق صندوق رخاء النقدي المتوافق مع احكام الشريعة. 
3- خدمة الاطلاع علي كافة حسابات العميل (الجارية -التوفير –الاستثمارية – القروض – الشهادات –الودائع -الشيكات) 
3- شراء الشهادات والدوائع للعملاء الافراد 
4- اتاحة خدمة التحويل مع شبكة المدفوعات اللحظية انستاباي.
5- الاستعلام عن البطاقات الائتمانية الخاصة به من خلال عرض تفصيلي للمعاملات التي تمت علي حسابات العميل وبطاقته الائتمانية حتي اخر معامله بمنتهي الدقة.
6- وتتيح خدمة الموبيل البنكي للعميل امكانية الاستفسار عن تفاصيل التمويل الممنوح له سواء تقليدي او متوافق مع احكام الشريعة.  
7- تمكن خدمة الموبيل البنكي العميل من فتح حسابات فرعية جديدة بمنتهي سهولة.   
8- تتيح خدمة الموبيل البنكي من المصرف المتحد حرية التحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل المصرف المتحد.  
9- كذلك حرية التحويل لبنوك اخري داخل مصر. 
10- فضلا عن استقبال الحوالات الواردة من الخارج العملات الاجنبية.  
11- بالاضافة الي منح العميل فرصة كبيرة لسداد كافة الالتزامات المستحقة علي بطاقات الائتمان الخاصة به.  
12- كما تتيح خدمة الموبيل البنكي للعميل امكانية طلب اصدار دفتر شيكات.  
13- فضلا عن الاستعلام عن اقرب ماكينة صراف آلي واقرب فرع اينما كان العميل داخل الجمهورية.  
14- هذا وتتيح خدمة الموبيل البنكي خدمة دفع التبرعات وتقديم اوجة الدعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الاهلية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والمسجلة بالمصرف المتحد وفقا للشروط والقواعد.  
15- وتتيح خدمة الموبيل البنكي امكانية تفعيل والغاء عملية تنشيط بطاقات العميل وايضا الابلاغ عن البطاقات المفقودة.  
16- كذلك امكانية شحن البطاقات المدفوعة مقدما. 
17- هذا فضلا عن انها اسلم طريقة للحفاظ علي صحة العملاء وسلامتهم خاصة في الاماكن المزدحمة دون الحاجة للتعامل المباشر.
18- امكانيه الاستعلام عن كافه العروض والخصومات المقدمه من المصرف المتحد من خلال التطبيق. 
19- هذا وتتيح خدمة الموبيل البنكي من المصرف المتحد للعميل فرصة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية I-Score.
20- كذلك تحميل محفظة UB الرقمية والاستمتاع بتجربة متميزة عند استخدمها بمنتهي سهولة ويسر.

هذا ومن الجدير بالذكر ان اجراءات الاشتراك في خدمة الموبيل البنكي تتم بمنتهي السهولة واليسر ويستطيع العميل الاشتراك ذاتيا في خدمات الموبيل البنكي من خلال موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت www.theubeg.com  وعند طلب العميل خاصية الاشتراك الذاتي في خدمات الموبيل البنكي  https://www.theubeg.com/ar/ways-to-bank/ub-mobile-banking

أحكام الشريعة أذون الخزانة الأماكن المزدحمة الانترنت البنكى البطاقات الائتمانية البطاقات المدفوعة التضامن الاجتماعي

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