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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف فلسطينيين نازحين يحاولون العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال قطاع غزة.

وفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد استشهد عدد من النازحين الفلسطينيين وأصيب أخرين جراء استهداف الاحتلال لهم وهم يحاولون العودة إلى شمال القطاع عبر شارع رشيد.

وقال مسؤولون في جيش الاحتلال أن أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المنطقة تم منعهم وإعادتهم إلى جنوب غزة.

وأظهرت صور أعدادا كبيرة من النازحين المتجهين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر شارع الرشيد الساحلي.

وأعلنت السلطات الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثتين، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33,797 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76,465 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها 68 شهيدا إلى المستشفيات، و94 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف فلسطينيين نازحين النازحين الفلسطينيين شارع رشيد شمال قطاع غزة جنوب قطاع غزة

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