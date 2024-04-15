لهذا السبب| لا انقطاع للكهرباء بجميع المحافظات في هذا الوقت من اليوم

يتزامن أول أيام تطبيق خطة تخفيف الأحمال، اليوم الإثنين، مع موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ما أثار الكثير من التساؤلات حول قطع الكهرباء أثناء موعد المباراة التي ينتظرها الكثير من مشجعي كرة القدم المصرية؟

هل تنقطع الكهرباء أثناء مباراة القمة؟

أعلنت الحكومة المصرية، أنه مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يعود جدول تخفيف أحمال الكهرباء للعمل به مرة أخرى، وقطع الكهرباء عن الكثير من محافظات الجمهورية، بعد توقفها طوال شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف تخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة لتجنب انقطاعات التيار الكهربائي.

من المفترض أن يتم عرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، أي بعد انتهاء مواعيد تطبيق جدول تخفيف الأحمال، ما يؤكد على أنه لن يتم قطع الكهرباء أثناء عرض المباراة.

مواعيد قطع الكهرباء

بعد انتهاء عيد الفطر 2024، تستأنف شركات الكهرباء بالعمل بـ جدول قطع الكهرباء الجديد، ليكون موعد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. تكون مدة قطع الكهرباء في مصر ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.

أسباب انقطاع الكهرباء

ويرجع سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لأسباب أهمها، نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.

وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص، وأيضًا سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق الزمالك في كلاسيكو الدوري المصري، حيث يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

والناقل الحصري الوحيد لمباراة الأهلي والزمالك قناة أون تايم سبورتس 1، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.