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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين
دوللي شاهين

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن ردود أفعالها تجاه الحروب والخصامات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، وأثرت على حياتها. 

 

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن الخلافات والخصومات التي تعرضت لها كانت من طرف واحد وتحديدا من التي أمامها، مؤكدة أنها لم تخاصم أو تصارع أحدا في مشوارها الفني. 

 

وتابعت دوللي شاهين: «انا محاربة بقع وأقف تاني وأكمل وطالما ايماني بربنا كبير ما بيحصليش أي حاجة وما بستسلمش زي أيرون مان كدة بس لا مانع إن أنا بتعطل لأني مش إمرأة خارقة». 

 

وأضافت دوللي شاهين: «أنا مش منتجة عشان أقدر أنتج لنفسي أفلام ومسلسلات وكل اللي أقدر اعمله إني أنتج أغنية ليا وفي ناس حبايبي وصحابي بيقفوا جنبي عشان أقدر أعمل عمل كويس في الغناء لكن التمثيل مش بإرادتي». 

دوللي شاهين تحتفل بكليبها 

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا. 

 

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب. 

وقالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ. 

 

أعمال دوللي شاهين

وكان انتهت الفنانة دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

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